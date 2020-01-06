Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Чернобыль" признан лучшим. Названы победители Золотого глобуса

"Чернобыль" признан лучшим. Названы победители Золотого глобуса - Фото
Стеллан Скарсгард (Фото: EPA)
06.01.2020, 08:52

Лучшим драматическим фильмом стал "1917"

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Золотой глобус. Награждение прошло на территории отеля Беверли Хилтон, а провел церемонию Рики Джервэйс. Об этом сообщает Variety.

Среди мини-сериалов победу одержал "Чернобыль".

Лучшим драматическим фильмом стала военная картина "1917", а премии в категории Лучший режиссер удостоился постановщик ленты Сэм Мендес.

Лучшим актером ассоциация признала Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме "Джокер". Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарлэнд в биографической драме "Джуди".

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" одержал победу в трех категориях: "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Брэд Питт).

Аквафина стала первой актрисой азиатского происхождения, удостоившейся Золотого глобуса – ее отметили в категории Лучшая актриса в комедии или мюзикле за роль в драме "Прощание".

Почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения получил Том Хэнкс.

Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO "Наследники".

Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Фиби Уоллер-Бридж, создательница и исполнительница главной роль в проекте "Дрянь", который также признали лучшим комедийным сериалом.

Читайте также: В шорт-лист Оскара попал фильм, созданный при поддержке Госкино

Напишите нам
золотой глобус сериал чернобыль кинопремия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 