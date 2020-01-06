"Чернобыль" признан лучшим. Названы победители Золотого глобуса

Стеллан Скарсгард (Фото: EPA)

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Золотой глобус. Награждение прошло на территории отеля Беверли Хилтон, а провел церемонию Рики Джервэйс. Об этом сообщает Variety.



Среди мини-сериалов победу одержал "Чернобыль".

Лучшим драматическим фильмом стала военная картина "1917", а премии в категории Лучший режиссер удостоился постановщик ленты Сэм Мендес.

Лучшим актером ассоциация признала Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме "Джокер". Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарлэнд в биографической драме "Джуди".

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" одержал победу в трех категориях: "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Брэд Питт).

Аквафина стала первой актрисой азиатского происхождения, удостоившейся Золотого глобуса – ее отметили в категории Лучшая актриса в комедии или мюзикле за роль в драме "Прощание".

Почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения получил Том Хэнкс.

Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO "Наследники".

Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Фиби Уоллер-Бридж, создательница и исполнительница главной роль в проекте "Дрянь", который также признали лучшим комедийным сериалом.

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