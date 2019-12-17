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В шорт-лист Оскара попал фильм, созданный при поддержке Госкино

В шорт-лист Оскара попал фильм, созданный при поддержке Госкино - Фото
Фото: facebook.com/pg/TheAcademy
17.12.2019, 16:15

Опубликованы шорт-листы для девяти номинаций

Американская Академия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-листы для девяти номинаций премии Оскар. 

Члены киноакадемии соберутся и посмотрят 10-минутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 13 января, когда официально будут обнародованы номинанты на премию.

В шорт-лист номинации Лучший международный фильм попала чешско-словацко-украинская картина "Пофарбоване пташеня" / The Painted Bird Вацлава Маргула. Это экранизацией романа польско-американского писателя Ежи Косинского "Раскрашенная птица", рассказывающего о Холокосте на примере истории мальчика, который остался сировотой и пытается выжить.

В фильме "Пофарбоване пташеня" сыграли звезды мирового кино Стеллан Скарсгорд, Удо Кир и Харви Кейтель. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля.

На соискание номинации был представлен 91 фильм. Украину представляла лента режиссера Наримана Алиева "Домой" / Homeward. В шорт-лист, из которого будут выбраны номинанты, попало 10 картин.

Полный шорт-лист претендентов на номинацию Лучший международный фильм:

Чехия – "Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул;
Эстония – "Правда и справедливость", режиссер Танел Тоом;
Франция – "Отверженные", режиссер Ладж Ли;
Венгрия – "Оставшиеся", режиссер Барнабаш Тот;
Северная Македония – "Страна меда", режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов;
Польша – "Тело Христово", режиссер Ян Комаса;
Россия – "Дылда", режиссер Кантемир Балагов;
Сенегал – "Атлантика", режиссер Мати Диоп;
Южная Корея – "Паразиты", режиссер Пон Джун-хо;
Испания – "Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар.

Также опубликованы шорт-листы претендентов на номинации: Лучшие визуальные эффекты, Лучший документальный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучший грим и прически, Лучший композитор, Лучшая песня, Лучший короткометражный анимационный фильм, Лучший короткометражный фильм.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года.

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