В шорт-лист Оскара попал фильм, созданный при поддержке Госкино

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Американская Академия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-листы для девяти номинаций премии Оскар.

Члены киноакадемии соберутся и посмотрят 10-минутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 13 января, когда официально будут обнародованы номинанты на премию.

В шорт-лист номинации Лучший международный фильм попала чешско-словацко-украинская картина "Пофарбоване пташеня" / The Painted Bird Вацлава Маргула. Это экранизацией романа польско-американского писателя Ежи Косинского "Раскрашенная птица", рассказывающего о Холокосте на примере истории мальчика, который остался сировотой и пытается выжить.

В фильме "Пофарбоване пташеня" сыграли звезды мирового кино Стеллан Скарсгорд, Удо Кир и Харви Кейтель. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля.

На соискание номинации был представлен 91 фильм. Украину представляла лента режиссера Наримана Алиева "Домой" / Homeward. В шорт-лист, из которого будут выбраны номинанты, попало 10 картин.

Полный шорт-лист претендентов на номинацию Лучший международный фильм:

Чехия – "Раскрашенная птица", режиссер Вацлав Мархоул;

Эстония – "Правда и справедливость", режиссер Танел Тоом;

Франция – "Отверженные", режиссер Ладж Ли;

Венгрия – "Оставшиеся", режиссер Барнабаш Тот;

Северная Македония – "Страна меда", режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов;

Польша – "Тело Христово", режиссер Ян Комаса;

Россия – "Дылда", режиссер Кантемир Балагов;

Сенегал – "Атлантика", режиссер Мати Диоп;

Южная Корея – "Паразиты", режиссер Пон Джун-хо;

Испания – "Боль и слава", режиссер Педро Альмодовар.

Также опубликованы шорт-листы претендентов на номинации: Лучшие визуальные эффекты, Лучший документальный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучший грим и прически, Лучший композитор, Лучшая песня, Лучший короткометражный анимационный фильм, Лучший короткометражный фильм.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года.

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