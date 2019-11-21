Дэниел Крэйг рассказал о своих планах насчет роли Джеймса Бонда

Дэниел Крэйг (Фото: EPA)

По завершении работы над фильмом "Не время умирать" актер Дэниел Крэйг намерен окончательно оставить роль супершпиона Джеймса Бонда. Об этом он заявил в интервью Express.

"Да! Пусть кто-нибудь другой теперь этим занимается!" - ответил Крэйг на вопрос, действительно ли "Не время умирать" станет его последним появлением в образе агента 007.

Актера также не привлекает возможность стать режиссером одного из будущих фильмов о британском шпионе.

"Ради всего святого, нет! - сказал Крэйг. - Я хочу возвращаться домой, ужинать и ложиться спать. Если ты режиссер, то и ночью продолжаешь говорить по телефону с продюсерами, сценаристами и кем-нибудь еще. А после двух часов сна ты должен опять быть на площадке. Спасибо, нет!"

После выхода картины "007: Спектр" в 2015 году Крэйг заявил, что скорее вскроет себе вены, чем еще раз сыграет Бонда. Позже актер сказал, что ему был необходим отдых от агента 007, и в конце концов согласился еще раз поработать в 25-м фильме франшизы.

Британская премьера картины "Не время умирать" запланирована на 2 апреля 2020 года.

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