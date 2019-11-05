Грязный и побитый. Первый кадр из нового "Джеймса Бонда": фото

Дэниел Крейг (Фото: EPA)

На официальной странице франшизы "Джеймс Бонд" в Twitter опубликовали первый официальный кар из предстоящего, 25-го фильма серии - "Не время умирать".

Судя по фотографии суперагент в исполнении Дэниела Крейга выглядит грязным, побитым и явно обеспокоенным.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился отдыхать на Ямайку. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года.

В апреле 2019-го объявили, что роль "агента 007" в пятый и последний раз исполнит Дэниел Крейг, злодея будет играть актер Рами Малек, который получил в этом году Оскара за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

В киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу, которые сыграют М и Кью, Наоми Харрис снова исполнит роль Манипенни, а Сейду сыграет Мадлен Суонн.

В августе появилась информация, что принца Чарльза, сына королевы Елизаветы , пригласили сняться в продолжении Бондианы.

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