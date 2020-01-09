Ди Каприо спас человека в Карибском море

Леонардо Ди Каприо (Фото: EPA)

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщает The Sun.

24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса. Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в регионе поиска, и актер принял решение прервать вояж и отправиться на поиски.

Команда Ди Каприо обнаружила матроса у острова Саба, он был сильно обезвожен. За бортом он провел около 11 часов. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.

Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.

В ноябре 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил в финансировании неправительственных организаций, которые, по его мнению, якобы "занимаются поджогами лесов в Амазонии".

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