Ди Каприо спас человека в Карибском море

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщает The Sun.
24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса. Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в регионе поиска, и актер принял решение прервать вояж и отправиться на поиски.
Команда Ди Каприо обнаружила матроса у острова Саба, он был сильно обезвожен. За бортом он провел около 11 часов. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.
Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.
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