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Ди Каприо спас человека в Карибском море

Ди Каприо спас человека в Карибском море - Фото
Леонардо Ди Каприо (Фото: EPA)
09.01.2020, 17:22

Пьяный матрос упал за борт и провел в воде 11 часов

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, находясь на своей яхте в Карибском море, спас человека. Об этом сообщает The Sun.

24-летний член экипажа, будучи пьяным, упал за борт судна у острова Сен-Мартен. Капитан корабля отправил экстренное сообщение о помощи в поисках матроса. Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном в регионе поиска, и актер принял решение прервать вояж и отправиться на поиски.

Команда Ди Каприо обнаружила матроса у острова Саба, он был сильно обезвожен. За бортом он провел около 11 часов. На яхте моряку дали одежду, накормили и затем передали береговой охране.

Издание отмечает, что яхта Ди Каприо была единственным шансом на спасение этого матроса.

  • В ноябре 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Ди Каприо в финансировании неправительственных организаций, которые, по его мнению, якобы "занимаются поджогами лесов в Амазонии".

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Леонардо Ди Каприо Карибское море
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