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Президент Бразилии - о Ди Каприо: Дает деньги на поджог Амазонии

Президент Бразилии - о Ди Каприо: Дает деньги на поджог Амазонии - Фото
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (Фото: EPA)
30.11.2019, 08:06

По мнению президента Бразилии, неправительственные организации якобы организовывают поджоги лесов в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании неправительственных организаций, которые, по его мнению, якобы "занимаются поджогами лесов в Амазонии". Об этом сообщает AP.

"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии", - заявил бразильский президент. 

Справка. Амазонка - это крупнейший тропический лес в мире и жизненно важное хранилище углерода, который замедляет темпы глобального потепления. Лесные пожары часто случаются в сухой сезон в Бразилии, но они также появляются преднамеренно в попытках незаконно очистить землю для разведения крупного рогатого скота.

  • Ранее Болсонару назвал лесные пожары в Амазонии и ситуацию вокруг них "хаосом".

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