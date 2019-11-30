Президент Бразилии - о Ди Каприо: Дает деньги на поджог Амазонии

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (Фото: EPA)

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании неправительственных организаций, которые, по его мнению, якобы "занимаются поджогами лесов в Амазонии". Об этом сообщает AP.

"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии", - заявил бразильский президент.

Справка. Амазонка - это крупнейший тропический лес в мире и жизненно важное хранилище углерода, который замедляет темпы глобального потепления. Лесные пожары часто случаются в сухой сезон в Бразилии, но они также появляются преднамеренно в попытках незаконно очистить землю для разведения крупного рогатого скота.

Ранее Болсонару назвал лесные пожары в Амазонии и ситуацию вокруг них "хаосом".

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