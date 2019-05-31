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31.05.2019, 13:18

Disney может отменить съемки в Джорджии из-за запрета абортов

Disney может отменить съемки в Джорджии из-за запрета абортов - Фото
Disney

Президент кинокомпании заявил, что многие сотрудники не захотят работать в штате после запрета абортов

Компания Disney может отменить съемки в Джорджии, если штат примет закон, запрещающий аборты даже в случае изнасилования и инцеста. Об этом сообщил руководитель киностудии Боб Айгер, передает Reuters.

"Я думаю, что многие наши сотрудники, которые работают на нас, не захотят продолжать работу там, и нам придется прислушаться к их пожеланиям", - заявил он.

Айгер добавил, что принятие такого закона может остановить как действующие съемки, так и запланированные проекты. 

Ранее компания Netflix тоже заявила, что может отказаться от съемок в Джорджии, если там примут закон об абортах.

Сегодня, 31 мая, губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс подписал законопроект, запрещающий аборты после фиксирования сердцебиения плода. Аборты нельзя будет проводить даже после инцеста или изнасилования. 

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Теги: Disney, аборт
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