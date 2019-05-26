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26.05.2019, 07:35

Папа римский приравнял аборт к найму киллера - AP

Папа римский приравнял аборт к найму киллера - AP - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Глава Католической церкви считает, что неродившимся детям нужно давать шанс выжить даже в самых тяжелых случаях

Папа римский Франциск в очередной раз выступил против проведения абортов. Об этом сообщает Associated Press.

"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.

По его словам, нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен. Вопрос противодействия абортам он назвал не религиозным, а человеческим.

10 октября 2018 года папа уже заявлял, что аборт ничем не отличается от заказного убийства и это заявление стало одним из самых жестких, которые он делал в последнее время.

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Теги: Папа римский, франциск, киллер, аборт
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