Папа римский приравнял аборт к найму киллера - AP

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа римский Франциск в очередной раз выступил против проведения абортов. Об этом сообщает Associated Press.

"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.

По его словам, нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен. Вопрос противодействия абортам он назвал не религиозным, а человеческим.

10 октября 2018 года папа уже заявлял, что аборт ничем не отличается от заказного убийства и это заявление стало одним из самых жестких, которые он делал в последнее время.