Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Джонсон хочет похудеть, но веганом не станет

Джонсон хочет похудеть, но веганом не станет - Фото
Борис Джонсон (Фото: STR/ЕРА)
14.01.2020, 13:00

По мнению британского премьера, отказ от животных продуктов - это "преступление против любителей сыра"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет похудеть в 2020 году, но не станет веганом, потому что это означает отказ от сыра. Об этом пишет CNN.

Британский премьер заявил, что, хотя он хочет похудеть в этом году, он не будет участвовать ежегодной кампании по вегетарианству, поощряющей людей придерживаться растительной диеты в течение первого месяца год, - потому что это "требует много концентрации". Джонсон сказал, что "снимает шляпу перед веганами, которым удается избегать всех невеганских продуктов", но отказ от продуктов животного происхождения является "преступлением против любителей сыра".

Джонсон уже ранее заявлял, что хотел бы избавиться от веса, который он набрал в 2019 году.

Читайте также: Джонсон вынес журналистам чая вместо извинений мусульманкам

Напишите нам
веганство Борис Джонсон сыр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 