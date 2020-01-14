Джонсон хочет похудеть, но веганом не станет

Борис Джонсон (Фото: STR/ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет похудеть в 2020 году, но не станет веганом, потому что это означает отказ от сыра. Об этом пишет CNN.

Британский премьер заявил, что, хотя он хочет похудеть в этом году, он не будет участвовать ежегодной кампании по вегетарианству, поощряющей людей придерживаться растительной диеты в течение первого месяца год, - потому что это "требует много концентрации". Джонсон сказал, что "снимает шляпу перед веганами, которым удается избегать всех невеганских продуктов", но отказ от продуктов животного происхождения является "преступлением против любителей сыра".

Джонсон уже ранее заявлял, что хотел бы избавиться от веса, который он набрал в 2019 году.

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