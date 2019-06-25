Джордж РР Мартин о "Чернобыле": Он должен получить вагон Эмми

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Популярный писатель, автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня", экранизированного компанией HBO в виде ставшего культовым телесериала "Игра престолов" Джордж РР Мартин высоко оценил сериал "Чернобыль". Об этом он написал в Facebook.



"Мы посмотрели мини-сериал HBO Чернобыль. Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если он не выиграет грузовик Эмми, значит, в Голливуде нет справедливости. Джаред Харрис - один из тех актеров, которых вы, возможно, видели сотни раз, даже не помня, кто он такой ... но вы никогда не забудете, увидев его здесь", - написал Мартин.

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На прошлой неделе британский актер Джаред Харрис, игравший ученого Валерия Легасова в американском художественном сериале "Чернобыль", рассказал о съемках сериала.