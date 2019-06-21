Актер, сыгравший Легасова в "Чернобыле" - о съемках сериала

Джаред Харрис (фото - EPA)

Британский актер Джаред Харрис, игравший ученого Валерия Легасова в американском художественном сериале "Чернобыль", рассказал, что в актерской среде многие хотели получить роль в ленте канала НВО. Об этом он заявил в интервью Deadline.

Также актер рассказал, что после аварии в Чернобыле британцам не рекомендовали выходить на улицу и просили остерегаться дождей. Люди старались не покупать местное молоко и мясо.

"Но когда облако ушло в Атлантику, событие улетучилось из сознания людей", - вспомнил он.

Харрис добавил, что у его персонажа "была какая-то русская чванливость".

"Он казался очень уверенным в себе человеком. Он был кем-то, кому было удобно быть ответственным", - считает актер.

Ранее режиссер сериала опроверг информацию о том, что команда создателей собирается снимать еще одну серию.

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