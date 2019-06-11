"Чернобыль". Продюсер отрицает продолжение съемок сериала

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Сценарист и продюсер популярного сериала "Чернобыль", снятого американским каналом HBO, Крэг Мейзин опроверг информацию о том, что команда создателей сериала обдумывает съемки еще одной серии.

"Это неправда", - ответил он на вопрос украинской службы Голоса Америки.

Сегодня в Управлении туризма Киевской городской государственной администрации сообщили, что создатели минисериала рассматривают возможность вернуться в Украину, чтобы снять шестой эпизод. Уточнялось, что речь идет о документальной серии: о том, как выглядит Чернобыльская зона через тридцать с лишним лет после катастрофы. Говорилось, что создатели сериала хотят взять интервью у свидетелей аварии на ЧАЭС.

10 июня стало известно, что украинский телеканал 1+1 с 18 июня начнет показ мини-сериала "Чернобыль".

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