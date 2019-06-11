Кино. HBO может продлить сериал "Чернобыль" еще на одну серию

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Создатели мини-сериала "Чернобыль" обсуждают возможность создания еще одного эпизода. Об этом сообщает Управление туризма Киевской городской государственной администрации.

"Интересный факт, о котором мы узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, который принимал участие в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС), творцы мини-сериала "Чернобыль" обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять 6 эпизод", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о документальной серию: о том, как выглядит Чернобыльская зона 30+ лет после катастрофы. Создатели сериала также хотят взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

10 июня стало известно, что украинский телеканал 1+1 с 18 июня начнет показ мини-сериала "Чернобыль".

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