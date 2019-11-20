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Для четвертого фильма "Стартрек" нашли сценариста и режиссера

Для четвертого фильма "Стартрек" нашли сценариста и режиссера - Фото
Кадр из фильма Стартрек (Скриншот видео Paramount/Youtube)
20.11.2019, 22:44

Сценаристом и режиссером станет создатель сериала Фарго Ноа Хоули

Студия Paramount привлекла Ноа Хоули, создателя сериалов "Легион" и "Фарго", к работе над продолжением франшизы "Стартрек" ("Звездный путь"). Об этом сообщает Deadline.

Хоули напишет сценарий, займет режиссерское кресло, а также станет продюсером четвертой части фантастической саги.

Актеры Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои Салдана и Джон Чо вернутся в "Стартрек 4" в знакомых ролях. 

Сейчас проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности сюжета отсутствуют.

В 2009 году Paramount вместе с Абрамсом с успехом перезапустили 

Популярная фантастическая франшиза "Стартрек" ("Звездный путь") была успешно перезапущена в 2009 году студией Paramount и режиссером Джей Джей Абрамсом. В 2013 и 2016 годах вышли вторая и третья части - "Стартрек: Возмездие" и "Стартрек: Бесконечность" (режиссером третьей части стал Джастин Лин).

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Стартрек Звездный путь
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