"Джокер". Режиссер предложил студии Warner сделать сиквел

Студия Warner согласилась на создание сиквела прогремевшего в этому году "Джокера". Об этом сообщает THR со ссылкой на источники.
Отмечается, что все шансы получить режиссерское кресло продолжения имеет Тодд Филлипс, а Хоакину Фениксу предлагают продолжить играть роль Артура Флека.
Сценарий продолжения напишет Филлипс совместно со Скоттом Сильвером.
По данным источников, в начале октября Филлипс обратился к студии с предложением сделать несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC. Глава Warner Тоби Эммерих не поддержал идею режиссера.
Тем не менее Филипс получил согласие на разработку двух проектов - продолжение "Джокера" и пока неназванного фильма.
В THR полагают, что вторая картина могла бы быть посвящена истории становления Дарксайда или Лекса Лютора (оба - враги Супермена).
Читайте также: Трамп посмотрел "Джокера" и поделился впечатлением
Читайте также: Фильм месяца. "Джокер": вариант трансформации за болевым порогом