"Джокер". Режиссер предложил студии Warner сделать сиквел

Джокер (Скриншот видео Warner Bros. Pictures/Youtube)

Студия Warner согласилась на создание сиквела прогремевшего в этому году "Джокера". Об этом сообщает THR со ссылкой на источники.

Отмечается, что все шансы получить режиссерское кресло продолжения имеет Тодд Филлипс, а Хоакину Фениксу предлагают продолжить играть роль Артура Флека.

Сценарий продолжения напишет Филлипс совместно со Скоттом Сильвером.

По данным источников, в начале октября Филлипс обратился к студии с предложением сделать несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC. Глава Warner Тоби Эммерих не поддержал идею режиссера.

Тем не менее Филипс получил согласие на разработку двух проектов - продолжение "Джокера" и пока неназванного фильма.

В THR полагают, что вторая картина могла бы быть посвящена истории становления Дарксайда или Лекса Лютора (оба - враги Супермена).

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В начале ноября "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов

18 ноября сообщалось, что мировые сборы "Джокера" преодолели отметку в миллиард - на тот момент касса фильма составляла $1,02 млрд. Он стал самым кассовым фильмом с рейтингом R.

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