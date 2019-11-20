Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Джокер". Режиссер предложил студии Warner сделать сиквел

"Джокер". Режиссер предложил студии Warner сделать сиквел - Фото
Джокер (Скриншот видео Warner Bros. Pictures/Youtube)
20.11.2019, 17:27

Также одобрен проект разработки предыстории еще одного антигероя комиксов

Студия Warner согласилась на создание сиквела прогремевшего в этому году "Джокера". Об этом сообщает THR со ссылкой на источники.

Отмечается, что все шансы получить режиссерское кресло продолжения имеет Тодд Филлипс, а Хоакину Фениксу предлагают продолжить играть роль Артура Флека.

Сценарий продолжения напишет Филлипс совместно со Скоттом Сильвером.

По данным источников, в начале октября Филлипс обратился к студии с предложением сделать несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC. Глава Warner Тоби Эммерих не поддержал идею режиссера.

Тем не менее Филипс получил согласие на разработку двух проектов - продолжение "Джокера" и пока неназванного фильма. 

В THR полагают, что вторая картина могла бы быть посвящена истории становления Дарксайда или Лекса Лютора (оба - враги Супермена).

Читайте также: Трамп посмотрел "Джокера" и поделился впечатлением

  • В начале ноября "Джокер" стал самым кассовым фильмом снятым по мотивам комиксов.
  • 18 ноября сообщалось, что мировые сборы "Джокера" преодолели отметку в миллиард - на тот момент касса фильма составляла $1,02 млрд. Он стал самым кассовым фильмом с рейтингом R.

Читайте также: Фильм месяца. "Джокер": вариант трансформации за болевым порогом

Напишите нам
Джокер сиквел Хоакин Феникс Warner
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 