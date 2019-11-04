Доказано: больше отдыхаешь, лучше работаешь - эксперимент

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В августе компания Microsoft в японском филиале в тестовом режиме ввела четырехдневную рабочую неделю (с выходными с пятницы до воскресенья), в результате производительность сотрудников выросла на 40%. Об этом сообщает CNN.

Эксперимент проводился в рамках программы Work Life Choice Challenge.

"Результаты оказались многообещающими: хотя количество проведенного на работе времени резко сократилось, производительность, измеряемая продажами на одного работника, выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, менеджеры предложили персоналу сократить время встреч с клиентами до 30 минут, а также советовали, по возможности, вообще отменять встречи, заменив их на переговоры с клиентами в мессенджерах.

Помимо прочего компания сэкономила на других ресурсах, в частности, на электроэнергии.

Американский стартап Front начал платить сотрудникам по $200 в месяц за сокращение экранного времени на смартфоне.

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