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Доказано: больше отдыхаешь, лучше работаешь - эксперимент

Доказано: больше отдыхаешь, лучше работаешь - эксперимент - Фото
Фото: Pixabay
04.11.2019, 18:05

Переход на 4-дневную рабочую неделю привел к повышению производительности труда

В августе компания Microsoft в японском филиале в тестовом режиме ввела четырехдневную рабочую неделю (с выходными с пятницы до воскресенья), в результате производительность сотрудников выросла на 40%. Об этом сообщает CNN.

Эксперимент проводился в рамках программы Work Life Choice Challenge.

"Результаты оказались многообещающими: хотя количество проведенного на работе времени резко сократилось, производительность, измеряемая продажами на одного работника, выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, менеджеры предложили персоналу сократить время встреч с клиентами до 30 минут, а также советовали, по возможности, вообще отменять встречи, заменив их на переговоры с клиентами в мессенджерах.

Помимо прочего компания сэкономила на других ресурсах, в частности, на электроэнергии.

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