Ученые выяснили, каким образом психопатия может помочь в работе

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Психологи из университета Белграда Игорь Павлич и Янко Медедович провели исследование, в котором доказали, что психопатия может быть полезной для работы и карьерного роста. Соответствующее исследование опубликовано в Central and Eastern European Online Library.

Сербские психологи утверждают, что психопатия может быть позитивно связана с некоторыми результатами на работе. По их словам, это явление называется корпоративной психопатией, и оно основано на предположении, что корпоративная среда положительно выбирает психопатические особенности, особенно в топ-менеджменте.

Ученые на примере 212 работающих взрослых исследовали взаимосвязь проявлений психопатии (в частности, склонности к манипуляциям и неспособности к эмпатии) и должности, самооценки, зарплаты и премий.

Выяснилось, что к манипуляциям более всех склонны руководители и те, кто получает премию, а неспособность к сочувствию позитивно влияет на карьерный рост и самооценку.

Ученые из Японии провели исследование и выяснили, что свет в спальне во время сна может повысить риск развития заболеваний сердца.

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