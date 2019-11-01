Детоксикация мозга. Ученые нашли еще одну полезную функцию сна

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Группа ученых из Бостонского университета провела исследования, в ходе которого выяснилось, каким образом выводятся токсины из мозга во время сна. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на публикацию в журнале Science.

Отмечается, что результаты работы исследователей открывают новые возможности лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Ученые сосредоточилось на медленной фазе сна. Поводом для нынешнего исследования стал проведенным в 2013 году был проведен эксперимент на мышах, который показал, что пока грызуны спали, уничтожались токсины, способствующие болезни Альцгеймера, такие как бета-амилоид.

Бостонская лаборатория Лоры Льюис разработала методику исследования, в ходе которого одновременно измерялись несколько переменных.

Участники исследования засыпали в аппарате МРТ с сеткой для снятия ЭЭГ на голове, чтобы исследователи могли видеть в какой фазе сна находится человек. У него измеряли уровень кислорода в крови и в мозге, а также фиксировали количество спинномозговой жидкости, втекающее в мозг и вытекающее обратно.

Команда Льюис обнаружила, что во время медленной фазы сна волны спинномозговой жидкости омывают мозг. Показания ЭЭГ помогли показать, почему. Во время медленной фазы сна нейроны начинают синхронизироваться, включаясь и выключаясь одновременно. Поскольку все нейроны в какой-то момент прекращают работу, им не нужно много кислорода. Это приводило к тому, что в мозг поступало меньше крови, а спинномозговая жидкость заполняла освобождающееся пространство.

Во время бодрствования нейроны никогда не выключаются одновременно. Таким образом, давление в мозге не снижается настолько, чтобы открывать доступ волнам спиномозговой жидкости, которые циркулируют вокруг мозга и выводят из него побочные продукты метаболизма.

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