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Придумали калькулятор: определяет риск "апокалипсиса вампиров"

Придумали калькулятор: определяет риск "апокалипсиса вампиров" - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
31.10.2019, 10:42

Вычислить скорость распространения популяции вампиров удалось при помощи теории игр и дифференциальных уравнений

Физик из Института ядерной физики в польском Кракове Доминик Черня задался вопросом, насколько быстро вампиры захватят мир. Результатом исследований стал необычный онлайн-калькулятор, позволяющий определить сроки и вероятный исход схватки между людьми и вампирами. Об этом сообщает Science Alert

Научный интерес Черни возник благодаря статье международной группы исследователей, которые проанализировали математические модели отношений между людьми и вампирами в художественной литературе. 

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"Это был довольно трудоемкий проект. Я начал с поиска интересной статьи о вампирах, где авторы деликатно предположили о существовании вампиров на основе реальных данных", - заявил Черня.

Вычислить скорость распространения популяции вампиров ученому удалось при помощи теории игр и дифференциальных уравнений.

В калькуляторе можно выбрать, с каким типом вампиров вы хотите начать, затем изменить такие параметры, как размер человеческой популяции или количество вампиров.

Издание отмечает, что в большинстве моделей исход борьбы практически идентичен - тотальное доминирование вампиров над людьми.

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