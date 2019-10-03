Ученые выяснили, куда бежать от "зомби-апокалипсиса" и пандемий

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Ученые из Новой Зеландии Мэтт Бойд и Ник Уилсон провели исследования и выяснили, что убежищем от глобальной пандемии (по их мнению, она является наиболее реалистичным сценарием "всемирного Апокалипсиса") могут послужить три страны - Новая Зеландия, Австралия и Исландия. Исследование было опубликовано в журнале Risk Analysis.

Они считают, что причиной пандемии могут стать научные открытия в области биотехнологии: "Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы заселить Землю после катастрофы".

Ученые рассмотрели 20 островных государств без сухопутных границ с населением более 250 000 человек. Также учитывалось наличие природных ресурсов и социально-политические особенности государств. Такие страны ранжировали по шкале от нуля (непригодное для выживания при пандемии) до одного (пригодное).

Исследователи выделили три государства, по их мнению, подходящие для выживания: Австралия (0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64).

"Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные от других государств", - подытожили ученые.

Остальные государства получили не более 0,5.

"Некоторым из рассмотренных островных стран не хватало ресурсов, в том числе энергоносителей, а также социального капитала и политической стабильности для эффективного взаимодействия людей после катастрофы", - заявляют исследователи.

Бойд и Уилсон собираются проводить дальнейшие исследования, где также будет учтено влияние климатических изменений на потенциальное "убежище".

В комментариях к публикации этого исследования в онлайн-журналах научных новостей пользователи иронизируют - "теперь ясно, куда бежать, если случится зомби-апокалипсис".