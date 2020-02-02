Драма "1917" получила премию BAFTA как лучший фильм

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Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса получила премию британской академии кино и телеискусства BAFTA как лучший британский фильм. Об этом пишет BBC.

Также "1917" получил номинацию как лучший фильм, Мендес был назван лучшим режиссером.

Рене Зеллвегер победила в номинации Лучшая актриса за главную роль в биографической драме "Джуди", Хоакин Феникс получил BAFTA за главную роль в фильме "Джокер".

Лучший актер второго плана - Брэд Питт за роль в фильме "Однажды в… Голливуде", лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в драме "Брачная история".

Лучшим фильмом, снятом не на английском языке, объявлен "Паразиты" режиссера Пон Чжуна Хо, он же получил премию за лучший оригинальный сценарий. За лучший адаптированный сценарий BAFTA получил Таика Вайтити за фильм "Кролик Джоджо".

Лучшим полнометражным мультфильмом 2019 года названа лента "Клаус".