Евровидение 2020. Где и когда смотреть финал нацотбора

Фото: официальный сайт Евровидения

22 февраля состоится финал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, в ходе которого определится имя участника, который представит Украину.

В финале украинского отбора выступят шесть артистов, прошедших в заключительный этап конкурса из первого и второго полуфиналов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 16 Фев 2020 в 2:41 PST

Порядок выступления артистов в финале нацотбора:

1. KRUTЬ

2. JERRY HEIL

3. Go-A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI

Финал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. Трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.

65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в мае в нидерландском Роттердаме. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал – 16 мая.

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