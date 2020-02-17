Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Евровидение 2020. Где и когда смотреть финал нацотбора

Евровидение 2020. Где и когда смотреть финал нацотбора - Фото
Фото: официальный сайт Евровидения
17.02.2020, 18:50

В финале украинского отбора выступят шесть артистов, в Роттердам поедет один

22 февраля состоится финал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, в ходе которого определится имя участника, который представит Украину.

В финале украинского отбора выступят шесть артистов, прошедших в заключительный этап конкурса из первого и второго полуфиналов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua)

Порядок выступления артистов в финале нацотбора:

1. KRUTЬ
2. JERRY HEIL
3. Go-A
4. David Axelrod
5. KHAYAT
6. TVORCHI

Финал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. Трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.

65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в мае в нидерландском Роттердаме. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал – 16 мая.

Читайте также: Евровидение 2020. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале

Еще по теме
Напишите нам
евровидение
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 