Евровидение 2020. Где и когда смотреть финал нацотбора

22 февраля состоится финал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, в ходе которого определится имя участника, который представит Украину.
В финале украинского отбора выступят шесть артистов, прошедших в заключительный этап конкурса из первого и второго полуфиналов.
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Порядок выступления артистов в финале нацотбора:
1. KRUTЬ
2. JERRY HEIL
3. Go-A
4. David Axelrod
5. KHAYAT
6. TVORCHI
Финал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший. Трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.
65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в мае в нидерландском Роттердаме. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал – 16 мая.
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