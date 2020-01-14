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Евровидение 2020. Стали известны ведущие конкурса: кто они

Евровидение 2020. Стали известны ведущие конкурса: кто они - Фото
Фото: eurovision.tv
14.01.2020, 17:55

Они откроют три прямых эфира, будут общаться с участниками и проведут голосования

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 в Роттердаме (Нидерланды) будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Едсилия Ромбли и певец, ведущий и комментатор Ян Смит. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Ведущие откроют три прямых эфира 12, 14 и 16 мая 2020 года, будут общаться с участниками в "зеленой комнате" и проведут голосования.

Шанталь Янзен родилась в 1979 году в Тегелен, училась в Амстердамском университете искусств, телевизионную карьеру начала в общественной телекомпании AVRO, где с 2008 по 2010 год участвовала в награждении Gouden Televizier-Ring Gala. Она 5 раз получала награду Televizier-Ster как лучшая телеведущая.

Едсилия Ромбли родилась в Амстердаме в 1978 году. Она одержала победы в голландской и европейской версии талант-шоу Soundmixshow. В 1998 году представляла Нидерланды на Евровидении.

Ян Смит родился в 1985 году в Волендаме, свой первый хит выпустил в возрасте 10 лет. Как певец известен не только в Нидерландах, но также в Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. За последние 9 лет показал себя как профессиональный диктор на Евровидении, комментируя выступления вместе с Корнальдом Маасом.

Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит

  • Конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.
  • Национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября. Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал – на 22 февраля.

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