Связь неба, моря и земли. Создана сцена Евровидения 2020: фото

Дизайн сцены для Евровидения 2020 (Фото: NPO/AVROTROS/NOS)

Дизайн сцены международного песенного конкурса Евровидения 2020 вдохновлен голландским ландшафтом и официальным слоганом конкурса – Open Up ("Откройся"), а также показывает связь между небом, морем и землей. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Разработку и оформление сцены Евровидение 2020 поручили всемирно известному дизайнеру Флориану Видеру, который работал над сценой этого конкурса в прошлом году. Кроме того, Видер оформлял сцены для MTV Awards и Emmy Awards.

"Я черпал вдохновение в уникальном голландском дизайне. Поэтому я задумал создать нетрадиционную, минималистичную и современную концепцию для шоу. Я очень рад, что голландская общественная вещательная компания с энтузиазмом восприняла этот дизайн. Мне кажется, мы открыли новую главу в сценическом дизайне, я давно об этом мечтал", – заявил Видер.

Он добавил, что дизайн сцены показывает связь между небом, морем и землей:

"Горизонт связывает эти элементы, и будет работать как окно, открывающее мир Евровидения 2020. План этажей сцены вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Так мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории", – добавил он.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.

В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

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