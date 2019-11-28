Евровидение 2020. Представлен логотип конкурса: видео

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Конкурс состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме

В Нидерландах представили логотип песенного конкурса Евровидение-2020. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что логотип формирует визуальную основу для трех шоу и юбилейных торжеств в честь 65-летия конкурса Песни Евровидение и 41 страны, которые примут участие.

Логотип представляет собой абстрактное представление цветов флага 41 страны, участвующей в 2020 году, в порядке их первого участия. Логотип основан на дизайне предыдущих конкурсов Евровидения, которые проводились в Нидерландах.

"Этот дизайн соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", - сказал Ситце Баккер, исполнительный продюсер Евровидения 2020. - Первый конкурс песни Евровидение был открыт Нидерландами в 1956 году, поэтому кольца логотипа начинаются с цветов голландского флага".

В конкурсе на разработку логотипа приняли участие 11 голландских агентств, а победило агентство CLEVER°FRANKE, которое разработало эмблему с помощью собственного программного обеспечения.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.

  • В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

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Теги: евровидение, Евровидение-2020, логотип, музыка
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