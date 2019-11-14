Евровидение 2020. Названы участники и дата жеребьевки: видео

В песенном конкурсе Евровидение-2020, который состоится в Роттердаме (Нидерланды), примут участие представители 41 страны. Об этом сообщает eurovision.tv.



Участники из 35 стран примут участие в двух полуфиналах. Из них в общей сложности 20 конкурсантов попадут в финал. В финале также выступят исполнители "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки - Нидерландов.

В список стран-участниц вошли Болгария и Украина, которые не принимали участие в Евровидении прошлого года.

Участие в конкурсе подтвердили представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.

В каком полуфинале будет выступать каждая из стран станет известно после жеребьевки, которую проведут 28 января в Роттердаме.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердам.

В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

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