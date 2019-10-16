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В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020: условия и сроки

В Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2020: условия и сроки - Фото
Евровидение (фото - eurovision.tv)
16.10.2019, 16:33

Для участников отбора обновили правила по вопросу выступлений в РФ

В Украине 16 октября стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2020, сообщает UA Суспільне. С сегодняшнего дня начинается прием анкет.

Музыкальным продюсером нацотбора, как и ранее, является Руслан Квинта, а креативным - Наталья Франчук. Ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

В этот раз отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесли условие об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре РФ. Участвовать в нацобторе может исполнитель или коллектив, который не давал концерты в РФ с 2014 года, не планирует этого, а также не посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

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Отбор-2020 будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (до 25 декабря), полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал (22 февраля). В отборе могут принять участие как самостоятельные исполнители, так и группы в составе до шести человек. Длительность конкурсной песни не может превышать три минуты, она должна быть оригинальной, а текст - не содержать политических, коммерческих или военных призывов.

"К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику", - добавили организаторы.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды): 12, 14 и 16 мая.

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