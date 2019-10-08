Детское Евровидение. Опубликован клип участницы от Украины: видео

В сети появился музыкальный видеоклип представительницы Украины на Детском песенном конкурсе Евровидение-2019 Софии Иванько на официальную конкурсную композицию The spirit of music. Об этом сообщает UA: Суспільне.
Отмечается, что после победы 13-летней Софии Иванько в национальном отборе на Детское Евровидение-2019, ее композиция была доработана в соответствии с рекомендациями оргкомитета.
Сообщается, что над созданием видеоклипа работал украинский кино- и телережиссер, клипмейкер Дмитрий Авдеев. Съемки проходили в центре Киева и на Подоле у речного вокзала.
Финал Детского Евровидения-2019 состоится 24 ноября в Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран.
Справка. Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза.