Детское Евровидение. Опубликован клип участницы от Украины: видео

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В этом году финал конкурса состоится 24 ноября в Польше

В сети появился музыкальный видеоклип представительницы Украины на Детском песенном конкурсе Евровидение-2019 Софии Иванько на официальную конкурсную композицию The spirit of music. Об этом сообщает UA: Суспільне.

Отмечается, что после победы 13-летней Софии Иванько в национальном отборе на Детское Евровидение-2019, ее композиция была доработана в соответствии с рекомендациями оргкомитета.

Сообщается, что над созданием видеоклипа работал украинский кино- и телережиссер, клипмейкер Дмитрий Авдеев. Съемки проходили в центре Киева и на Подоле у ​​речного вокзала.

Финал Детского Евровидения-2019 состоится 24 ноября в Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран.

  • В 2018 году Украину на Детском Евровидении представляла Дарина Красновецкая, она заняла четвертое место.
  • Во "взрослом" Евровидении Украина участия в этом году не принимала. Победительница нацотбора MARUV, регулярно гастролирующая в России, отказалась подписывать договор на условиях НОТУ. 

Справка. Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза.

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Теги: детское евровидение, София Иванько, дети, музыка
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