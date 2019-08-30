Избран город, где пройдет Евровидение-2020: видео

Роттердам в Нидерландах будет принимать песенный конкурс Евровидение-2020. Об этом свидетельствуют данные с сайта конкурса.

Также организаторы назвали даты проведения полуфиналов и финала. Они пройдут 12-ого, 14-ого и 16-ого мая 2020 года.

За право принимать у себя песенный конкурс боролись два нидерландских города: Маастрихт и Роттердам.

В результате преимущество было отдано второму.

"Как предприимчивый и креативный город, Роттердам прекрасно вписывается в это событие", - заявила генеральный директор общественного вещания Нидерландов Шула Рихман.

18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2019 .

Евровидение-2019 Победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Он выступал с песней "Arcade".

Всего в конкурсе участвовала 41 страна, в прошлом году . Украина не принимала участие в прошлом году

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