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Фестиваля Sziget в этом году не будет

Фестиваля Sziget в этом году не будет - Фото
Фото: szigetfestival.com
30.04.2020, 22:00

Венгерское правительство из-за коронавируса продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года

Организаторы фестиваля Sziget, который проходит каждый год в Венгрии, объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Этим летом фестиваля не будет.

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На сайте Sziget сообщили, что венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года. "Согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", - говорится в сообщении.

"Хоть нам и трудно говорить об этом, мы считаем, что это решение лучше служит безопасности всех вас и каждого, кто работает на нашем фестивале", - пояснили организаторы.

Они также попросили купивших билеты некоторое время подождать, пока этот вопрос решается с партнерами фестиваля. "Мы поделимся с вами всеми деталями по электронной почте как только сможем", - говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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