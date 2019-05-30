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30.05.2019, 20:21

Фильм о Стусе готов: сцену с Медведчуком оставили

Фильм о Стусе готов: сцену с Медведчуком оставили - Фото
Скриншот с видео

Сумма государственной финансовой поддержки фильма составила 19,5 млн грн

Госкино передали готовый фильм "Запрещенный" о последних годах жизни поэта Василия Стуса, его борьбе с системой и попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Там отметили, что проект фильма с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино.

Сумма его государственной финансовой поддержки составила 19,5 млн грн при общей стоимости производства 38,1 млн грн.

Глава Госкино Филипп Ильенко после просмотра фильма отметил: "Уже в сентябре зрители смогут составить собственное впечатление о картине, которая прошлым летом оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Поэтому я только подчеркну, что сцена суда над Василием Стусом в картине есть".

На широкие экраны "Запрещенный" выйдет 5 сентября, ко дню памяти поэта.

Недавно вышел трейлер фильма о Стусе, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал из-за роли в нем проросийского политика и кума президента России Виктора Медведчука

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Теги: Василий Стус, кино, фильм, виктор медведчук
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