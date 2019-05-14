Кино. Вышел трейлер скандального фильма о Стусе: видео

Вышел трейлер фильма о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал из-за роли в нем проросийского политика и кума президента России Виктора Медведчука. Видео опубликовано на YouTube-канале Госкино Украины.

Художественный фильм под названием "Запрещенный" выходит в прокат 5 сентября. Слоган ленты: "Все, кто против террора, встаньте!". Лента расскажет о "жизни и борьбе" поэта.

Реклама

Стус - один из ярких представителей шестидесятников, за собственные убеждения об украинской культуре был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

13 августа 2018 года сын украинского поэта Дмитрий Стус отказался сотрудничать со съемочной группой.

Читайте также: Глава Госкино: Власти не указывают, как снимать фильм о Стусе