Кино. Вышел трейлер скандального фильма о Стусе: видео

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Лента расскажет о "жизни и борьбе" поэта Василия Стус, для которого пророссийский политик Виктор Медведчук стал не адвокатом, а "вторым прокурором"

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Вышел трейлер фильма о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал из-за роли в нем проросийского политика и кума президента России Виктора Медведчука. Видео опубликовано на YouTube-канале Госкино Украины.

Художественный фильм под названием "Запрещенный" выходит в прокат 5 сентября. Слоган ленты: "Все, кто против террора, встаньте!". Лента расскажет о "жизни и борьбе" поэта.

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Стус - один из ярких представителей шестидесятников, за собственные убеждения об украинской культуре был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

13 августа 2018 года сын украинского поэта Дмитрий Стус отказался сотрудничать со съемочной группой.

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Теги: Василий Стус, кино, фильм, виктор медведчук, поэт, заборонений, запрещенный
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