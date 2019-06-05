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05.06.2019, 15:50

Forbes назвал самую богатую певицу мира

Forbes назвал самую богатую певицу мира - Фото
Рианна (фото - EPA)

Рианна обошла Мадонну и Бейонсе в рейтинге самых состоятельных исполнительниц

Певица Рианна признана самой богатой исполнительницей в мире. По данным Forbes, ее состояние оценивается в $600 млн.

За Рианной в рейтинге следуют Мадонна ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн). При этом муж Бейонсе Jay-Z признан самым богатым рэпером мира с состоянием в $1 млрд.

Deutsche Welle отмечает, что больше всего денег Рианне принесла не карьера певицы, а сотрудничество с французским производителем предметов роскоши LVMH, вместе с которым она владеет брендом косметики Fenty Beauty. В первые недели после открытия в сентябре 2017 года товары этой марки были проданы на сумму $100 млн. В прошлом году Fenty Beauty принес доход примерно в $570 млн.

LVMH владеет 50-процентной долей в Fenty Beauty, а доля Рианны оценивается примерно в 15%.

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Теги: рейтинг, музыка, шоу-бизнес, рианна
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