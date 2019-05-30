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30.05.2019, 20:22

Гарри Поттер: Через месяц выйдут четыре новых рассказа

Гарри Поттер: Через месяц выйдут четыре новых рассказа - Фото
Фото: pottermore.com

Рассказы в формате электронных книг появятся 27 июня на сайте Pottermore

В конце июня любители Гарри Поттера смогут получить четыре новых рассказа о вселенной юного волшебника, написанные Джоан Роулинг. Об этом сообщается на сайте Pottermore.

Рассказы в формате электронных книг появятся 27 июня на сайте Pottermore.

В книгах "Гарри Поттер: путешествие сквозь гадания и астрономию", "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств", "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и Гербологии" и «"Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах" речь пойдет об уроках, которые проводят в школе волшебства Хогвартс. Они представляют собой адаптацию аудиокниги "Гарри Поттер: история магии".

8 апреля сообщалось, что в музее Гарри Поттера, который находится в британском городе Ливсден возле Лондона открылся волшебный банк Гринготтс.

В ноябре прошлого года Samsung заявила о сотрудничестве с разработчиком мобильных игр Niantic. Их эксклюзивным ноу-хау должна стать игра по вселенной Гарри Поттера, в которой стилус S-Pen будет использоваться как волшебная палочка.

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Теги: Гарри Поттер, Джоан Роулинг, книга, литература
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