Гитара Элвиса Пресли ушла с молотка за рекордные $1,32 млн

Сумма с продажи гитары стала самой высокой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца

На аукционе в США продали за $1,32 млн гитару типа Martin D-1 певца Элвиса Пресли, на которой он записывал музыку в течение 1954-1956 годов, сообщает TMZ.

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Легенда американского рок-н-ролла успел за этот промежуток времени записать несколько хитов, среди которых That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin' Tonight.

Элвис украсил корпус гитары металлическими буквами с надписью "ELVIS". Сегодня на гитаре не хватает "S".

Полученная сумма с продажи гитары стала самой высокой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

СПРАВКА. Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935 года в штате Миссисипи, США. Он один из самых успешных музыкантов XX века, установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Он умер 16 августа 1977 года.

13 июля внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет.

Наталия Софиенко

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