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Гонконг. Китайцы вынудили DC удалить постер к комиксу о Бэтмене

Гонконг. Китайцы вынудили DC удалить постер к комиксу о Бэтмене - Фото
Удаленный постер DC Comics
29.11.2019, 18:03

DC Comics удалили постер нового комикса из своих аккаунтов в соцсетях

Китайские пользователи соцсетей в комментариях массово обвинили издательство DC Comics в поддержке демократических протестов в Гонконге. Об этом сообщает Variety.

Граждан Китая возмутил постер нового комикса о Бэтмене. В DC Comics не прокомментировали ситуацию, но удалили постер нового комикса о Бэтмене из своих аккаунтов в соцсетях.

На плакате к комиксу Фрэнка Миллера и Рафаэля Грампы "Возвращение Темного рыцаря: Золотой ребенок" (Dark Knight Returns: The Golden Child) Бэтмен изображен с "коктейлем Молотова" в руке на фоне лозунга "Будущее это молодежь" (Future is young).

Китайские пользователи сочли, что "коктейль Молотова" отсылает к методам молодых гонконгских протестантов, черный костюм Бэтмена – к их одежде, а подзаголовок "Золотой ребенок" намекает на желтый цвет – символ протестов пятилетней давности.

Отмечается, что сговорчивость компании обоснованна, поскольку Китай очень важен Warner Bros. для продвижения фильмов по комиксам DC. В прошлом году "Аквамен" собрал за первые выходные в Китае $93,6 млн, установив новый рекорд для студии.

Следующей картиной из вселенной DC станут "Хищные птицы". У фильма будет взрослый рейтинг R, который цензоры Китая обычно встречают со скепсисом.

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DC Comics комикс гонконг бэтмен
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