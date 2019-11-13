Disney+ придумал как показывать неполиткорректную классику

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Новый стрим-сервис Disney+ запущен и предлагает для просмотра сотни фильмов и телепередач. Некоторые мультфильмы сейчас выглядят неполиткорректно и в компании придумали, как решить эту проблему. Об этом сообщает Gamespot.

Отмечается, что контент Disney+ охватывает многие десятилетия работы студии - разумеется, представлены и многочисленные классические произведения, относящиеся к первой половине 20-го века. За прошедшие годы отношение общества к таким явлениям, как расизм, гендерная дискриминация и нездоровый образ жизни, значительно изменилось, и Disney добавил перед некоторыми картинами специальные предупреждения, которые освобождают студию от ответственности за неполиткорректность.

В предупреждениях говорится, что "эта программа представлена ​​в том виде, в котором она была изначально создана", а также "она может содержать устаревшие культурные представления".

Предупреждения заметили перед такими мультфильмами: "Дамбо", "Коты-аристокаты", "Книга джунглей", "Фантазия", "Питер Пэн" и "Леди и Бродяга". Для "Пиноккио" особая оговорка - там есть сцены курения.

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