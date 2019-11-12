Глобальный "собакалипсис". Вышел трейлер "Скуби-Ду": видео

На Youtube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine опубликовали трейлер нового мультфильма о приключениях говорящего пса Скуби-Ду и его хозяина Шегги.

В анимационной ленте будет рассказано о первой встрече Скуби и Шегги, а также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Вельмой и Дафной и вместе основали компанию Mystery Inc.

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор - попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер.

Отчаянная команда стремится остановить глобальный "собакалипсис".

В ходе расследования герои узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу гораздо более эпичную, чем кто-либо только мог представить.

Премьера мультфильма запланирована на 14 мая 2020 года.

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