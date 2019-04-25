Госкино объявило победителей конкурса "Свое кино-3": список

Госкино Украины объявило победителей конкурса сценариев "Свое кино". По сценариям призеров снимут короткометражные фильмы, которые покажут в украинских кинотеатрах в блоке трейлеров перед основными фильмами сеансов.
Конкурс проходил с декабря 2018-го по апрель 2019-го. В нем победили:
1. "Доброго дня, ангеле!", автор - Любовь Загоровская.
2. "Найперший шанувальник", автор - Владимир Макарусь.
3. "Тупик", автор – Тамила Нестеренко.
4. "Передбачення для вас", автор – Андрей Остриковский.
5. "Кобиляча голова, або ЗЗМ", автор – Юрий Власишен.
6. "Орел и решка", автор – Виталий Стрецкул.
7. "На шапку", автор – Соня Сотник.
8. "Богородиця", автор – Александр Быков.
9. "Скеля", автор – Мария Воробей.
10. "Руда", авторы – Таша Карлюка и Жанна Максименко-Довгич.
Участники конкурса подавали свои работы по двум темам – "Будущее творят люди" и "Мой город". Всего подали около 500 работ со всей Украины, а также из-за границы.
Победители получат также 10 тыс грн.
24 апреля сообщалось, что в рамках международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит в июне во Львове, в этом году выступят 10 исполнителей и коллективов из Франции, Канады, США и других стран.