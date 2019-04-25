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25.04.2019, 12:07

Госкино объявило победителей конкурса "Свое кино-3": список

Госкино объявило победителей конкурса "Свое кино-3": список - Фото
Фото: pixabay.com

В конкурсе отобрали 10 сценариев-победителей, авторы которых получат денежную премию и возможность экранизировать свой сценарий

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Госкино Украины объявило победителей конкурса сценариев "Свое кино". По сценариям призеров снимут короткометражные фильмы, которые покажут в украинских кинотеатрах в блоке трейлеров перед основными фильмами сеансов.

Конкурс проходил с декабря 2018-го по апрель 2019-го. В нем победили:

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1. "Доброго дня, ангеле!", автор - Любовь Загоровская.

2. "Найперший шанувальник", автор - Владимир Макарусь.

3. "Тупик", автор – Тамила Нестеренко.

4. "Передбачення для вас", автор – Андрей Остриковский.

5. "Кобиляча голова, або ЗЗМ", автор – Юрий Власишен.

6. "Орел и решка", автор – Виталий Стрецкул.

7. "На шапку", автор – Соня Сотник.

8. "Богородиця", автор – Александр Быков.

9. "Скеля", автор – Мария Воробей.

10. "Руда", авторы – Таша Карлюка и Жанна Максименко-Довгич.

Участники конкурса подавали свои работы по двум темам – "Будущее творят люди" и "Мой город". Всего подали около 500 работ со всей Украины, а также из-за границы.

Победители получат также 10 тыс грн.

24 апреля сообщалось, что в рамках международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который ежегодно проходит в июне во Львове, в этом году выступят 10 исполнителей и коллективов из Франции, Канады, США и других стран.

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Теги: конкурс, госкино, сценарии
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