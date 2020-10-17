Граффити и сломанный велосипед. В Ноттингеме появилась новая работа Бэнкси: фото

На стене изображена девочка, которая вместо обруча крутит на поясе велопокрышку

В Великобритании в городе Ноттингем появилось новое граффити-инсталляция знаменитого уличного художника Бэнкси.

На стене изображена девочка, которая вместо обруча крутит на поясе велопокрышку. Рисунок дополняет стоящий рядом велосипед без заднего колеса.

Граффити появилось на стене одного из салонов красоты.

Как сообщает BBC, владелец салона, 31-летний, Алекс Митчелл рассказал, что видел как рядом с домом остановлися фугрон с тонированными стеклами. Казалось, что он сломался. Фургон простоял у стены не менее двух часов.

Салон, на стене которого появился рисунок, находится на пересечении улиц Ротсей-авеню и Илкстон-роуд в Лентоне – популярном жилом районе для студентов.

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Наталия Медведева

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