Украденную работу художника Бэнкси нашли в итальянском селе

В Италии нашли пропавшее полтора года назад граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Украденный артефакт – дверь заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой он изобразил скорбящую женщину. Об этом пишет RAI News.
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Дверь обнаружили итальянские карабинеры в сельском доме в итальянской области Абруццо. В расследовании принимали участие полиция и судебные органы Франции.
Граффити Бэнкси посвятил жертвам терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.
25 января 2019 года неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.
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