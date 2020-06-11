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Украденную работу художника Бэнкси нашли в итальянском селе

Украденную работу художника Бэнкси нашли в итальянском селе - Фото
Фото: EPA
11.06.2020, 12:43

Итальянские карабинеры обнаружили в сельском доме пропавшую работу знаменитого уличного художника Бэнкси

В Италии нашли пропавшее полтора года назад граффити знаменитого уличного художника Бэнкси. Украденный артефакт – дверь заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой он изобразил скорбящую женщину. Об этом пишет RAI News.

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Дверь обнаружили итальянские карабинеры в сельском доме в итальянской области Абруццо. В расследовании принимали участие полиция и судебные органы Франции.

Граффити Бэнкси посвятил жертвам терактов в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

25 января 2019 года неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.

  • Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, появляющимися на фасадах домов в городах разных стран.
  • Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем мало что известно.
  • 5 ноября 2019 года в лондонском районе Ноттинг Хилл обнаружили граффити британского уличного художника Бэнкси, которое было нарисовано 11 лет назад.

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Наталия Софиенко
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