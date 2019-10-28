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Грязный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму: фото

Грязный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму: фото - Фото
Скриншот с видео
28.10.2019, 15:23

В свитере с оторванной кнопкой и прожженной дырой Кобейн играл на знаменитом MTV Unplugged

Кардиган, в котором покойный лидер Nirvana Курт Кобейн выступил на знаменитом MTV Unplugged в 1993 году, продали с аукциона $334 000. Об этом сообщает музыкальное издание Kerrang.

Издание особо отмечает, что свитер – нестиранный. В прошлый раз его продали за $137 000.

Аукционный дом Даррена Джулиена так описал лот: "смесь акрила, мохера и лайкры, на пяти кнопках (одна кнопка отсутствует), с двумя внешними карманами, прожженной дырой и обесцвечиванием в области карманов".

Ранее гитара Кобейна Fender Mustang, на которой он играл в туре In Utero, была продана за $340 000.

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аукцион музыка Nirvana Курт Кобейн
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