Грязный свитер Курта Кобейна продали за рекордную сумму: фото

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Кардиган, в котором покойный лидер Nirvana Курт Кобейн выступил на знаменитом MTV Unplugged в 1993 году, продали с аукциона $334 000. Об этом сообщает музыкальное издание Kerrang.

Издание особо отмечает, что свитер – нестиранный. В прошлый раз его продали за $137 000.

Аукционный дом Даррена Джулиена так описал лот: "смесь акрила, мохера и лайкры, на пяти кнопках (одна кнопка отсутствует), с двумя внешними карманами, прожженной дырой и обесцвечиванием в области карманов".

Ранее гитара Кобейна Fender Mustang, на которой он играл в туре In Utero, была продана за $340 000.

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