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22.05.2019, 20:38

На аукционе за $22000 продали тарелку Курта Кобейна: фото

На аукционе за $22000 продали тарелку Курта Кобейна: фото - Фото
Курт Кобейн (скриншот с видео)

Кобейн ел пиццу с бумажной тарелки, а затем написал на ней сет-лист концерта

Базирующийся в Калифорнии аукционный дом Жюльена продал за 22 400 долларов использованную одноразовую тарелку, на которой покойный лидер группы Nirvana Курт Кобейн написал сет-лист их концерта в Вашингтоне 1990 года. Об этом сообщает Vice.

Издание пишет, что Кобейн ел пиццу с бумажной тарелки, а затем написал на ней список запланированных к исполнению песен.

Аукционный дом указал оценочную стоимость лота в размере 1000-2000 долларов, но сильно недооценили его ценность.

Отмечается, что все это время тарелка хранилась у Джонни Риггса из группы THUD.

Также на аукционе был продан свитер из мохера, который Кобейн носил во время своей последней официальной фотосессии. Свитер купили за 75 000 долларов.

Журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".

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Теги: аукцион, Nirvana, Курт Кобейн
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