На аукционе за $22000 продали тарелку Курта Кобейна: фото

Курт Кобейн (скриншот с видео)

Базирующийся в Калифорнии аукционный дом Жюльена продал за 22 400 долларов использованную одноразовую тарелку, на которой покойный лидер группы Nirvana Курт Кобейн написал сет-лист их концерта в Вашингтоне 1990 года. Об этом сообщает Vice.

Издание пишет, что Кобейн ел пиццу с бумажной тарелки, а затем написал на ней список запланированных к исполнению песен.

Аукционный дом указал оценочную стоимость лота в размере 1000-2000 долларов, но сильно недооценили его ценность.

Отмечается, что все это время тарелка хранилась у Джонни Риггса из группы THUD.

Также на аукционе был продан свитер из мохера, который Кобейн носил во время своей последней официальной фотосессии. Свитер купили за 75 000 долларов.

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