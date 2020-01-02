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Хиллари Клинтон стала ректором университета в Северной Ирландии

Хиллари Клинтон стала ректором университета в Северной Ирландии - Фото
Хиллари Клинтон (Фото: Queen’s University Belfast)
02.01.2020, 23:56

Экс-госсекретарь США будет занимать должность ректора в течение пяти лет

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия). Об этом сообщается на сайте Queen’s University Belfast.

"Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этом посту", - говорится в сообщении.

Хиллари Клинтон в Twitter назвала это назначение большой честью.

"Это место, к которому я очень привязана, которому за эти годы у меня сложились прочные отношения", - отметила бывшая первая леди США.

Как отметили в университете Квинс, Клинтон будет занимать должность ректора в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.

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хиллари клинтон образование университет Белфаст
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