Искусственный интеллект подтвердил подозрения насчет Шекспира

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Искусственный интеллект подтвердил, что у классика британской литературы Уильяма Шекспира был соавтор. Об этом сообщает Engadget.

Шекспир написал 30 пьес, несколько поэм и 154 сонета. Более 170 лет литературоведы не могут прийти к согласию: одни уверены, что все эти произведения написал не один человек, а несколько авторов, объединенных псевдонимом, другие считают, что под именем Шекспира скрывался английский философ Фрэнсис Бэкон.

В XIX веке филологи предложили теорию, согласно которой Шекспир создал некоторые произведения, в частности пьесу "Генрих VIII", вместе с драматургом Джоном Флетчером.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту мысль, исследователь Петр Плехач из Чешской академии наук разработал алгоритм, который определил, какая часть пьесы была написана самим Шекспиром, а какая Флетчером.

Отмечается, что искусственный интеллект изучил все произведения обоих литераторов, их общий стиль, лексику и стиль рифмовки. Затем алгоритм проанализировал пьесу "Генрих VIII".

"Мы применили комбинированный анализ словарного запаса и упрощенного словарного запаса вместе с методами машинного обучения, чтобы определить, какие авторы участвовали в написании пьесы и каков был их вклад… Наши результаты подтверждают, что авторство пьесы поделено между Уильямом Шекспиром и Джоном Флетчером", — рассказал Плехач.

Ученый утверждает, что Флетчер написал чуть менее половины "Генриха VIII". При этом нередко драматурги сменяли друг друга посередине действия пьесы.

Созданный чешским ученым алгоритм планируется использовать для выявления плагиата.

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