Немцы сделали веганские книги и объяснили, надо ли их есть: видео

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На выставке в Вене представили книги и блокноты, сделанные из растений

Немецкая фирма Matabooks представила книги и блокноты, напечатанные на травяной бумаге и с использованием биокраски. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы изготавливаем веганские, экологически дружественные, биоразлагаемые книги. Делаем романы для детей и подростков, различные записные книжки, которые изготавливаются из травяной бумаги", - рассказала сотрудница Matabooks Франциска Мар.

В компании уточнили, что определение "веганская книга" не значит, что она образом съедобная: просто при ее производстве не были использованы вещества животного происхождения - ни в клее, ни в красках, ни в обложке.

Издательство отказалось от использования в промышленных клеях таких веществ, как полиуретан, термоклей и изопропанол. Закладки и резиновые ленты в блокнотах не содержат полиэстера и химических красок, а сделаны из хлопка и каучука.

В качестве сырья используется трава, которую собираются в Швабских Альпах, высушивают на солнце и затем перерабатывают на бумагу.

Траву собирают не дальше, чем в 100 км от бумажной фабрики - это означает короткий транспортный путь, а следовательно, и сокращение выбросов углекислого газа от грузовиков. При производстве бумаги из деревьев путь иногда составляет тысячи километров, прежде чем древесина попадет на фабрику .

Стоят такие книги не намного дороже традиционных: на выставке Buch Wien в Вене все желающие могли купить блокнот за 12 евро, красиво оформленный дневник за 15 евро или же детскую книгу за 14-18 евро, или молодежный роман за 16-26 евро.

  • В конце октября сообщалось, что в Киеве построят комплекс по переработке и утилизации растительных отходов. Это призвано решить вопрос сжигания опавших листьев.

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Теги: экология, книги, климат, бумага, веган
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