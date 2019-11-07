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Ученые оценили опасность электрокаров для окружающей среды

Ученые оценили опасность электрокаров для окружающей среды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
07.11.2019, 13:58

Исследователи считают, что утилизация литий-ионных батарей для электроавтомобилей является проблемой

Британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что рост производства электрокаров может создать новую проблему для окружающей среды. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Авторы подсчитали, что миллион электрокаров, которые были проданы в 2017 году, за срок службы произведут 250 000 тонн токсичных отходов. А проблема их утилизации осложняется разнообразием форм, конструкций и химического состава литий-ионных батарей. 

Эндрю Эббот, один из авторов статьи, заявляет, что батареи на электрокарах - это "вместилище огромного количества энергии и вредных химикатов" и ученые не знают, как с ними поступать, когда срок их службы подойдет к концу. Ученые заявляют, что нужно пересмотреть цикл производства и жизни таких батарей, улучшив технологию их сортировки и переработки.

  • Вчера сообщалось о более 11 000 ученых, которые заявили о мировой климатической катастрофе. 
  • Ранее сообщалось, что ученые Германии бьют в набат: с лугов исчезло две трети насекомых.

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экология наука электрокар ученые окружающая среда электроавтомобиль литий-ионные батареи
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