Ученые оценили опасность электрокаров для окружающей среды

Иллюстративное фото: depositphotos

Британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что рост производства электрокаров может создать новую проблему для окружающей среды. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Авторы подсчитали, что миллион электрокаров, которые были проданы в 2017 году, за срок службы произведут 250 000 тонн токсичных отходов. А проблема их утилизации осложняется разнообразием форм, конструкций и химического состава литий-ионных батарей.

Эндрю Эббот, один из авторов статьи, заявляет, что батареи на электрокарах - это "вместилище огромного количества энергии и вредных химикатов" и ученые не знают, как с ними поступать, когда срок их службы подойдет к концу. Ученые заявляют, что нужно пересмотреть цикл производства и жизни таких батарей, улучшив технологию их сортировки и переработки.

Вчера сообщалось о более 11 000 ученых, которые заявили о мировой климатической катастрофе.

Ранее сообщалось , что ученые Германии бьют в набат: с лугов исчезло две трети насекомых.

Смотрите также: Херсон под угрозой песчаных бурь: незаконно рубят лес у пустыни