Ученые Германии бьют в набат: с лугов исчезло две трети насекомых

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В лесах Германии за последние годы исчезло около 40% насекомых, на лугах - почти 70%. Об этом говорится в исследовании биологов Мюнхенского технического университета, опубликованном в журнале Nature.

Ученые сетуют на негативное влияние сельского хозяйства (пестициды, землепользование) и другой техногенной деятельности человека.

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В течение 10 лет (2008-2017 годы) они делали замеры количества насекомых на 140 лесных и 150 луговых площадках в трех регионах ФРГ. По данным ученых, за это время было подсчитано около 1 млн насекомых 2700 видов.

Результаты впечатлили: луговых видов стало на 34% меньше, а суммарная биомасса насекомых в этих биоценозах снизилась на 67%. Результаты по лесу - 36% и 41% соответственно.

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