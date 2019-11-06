Более 11 000 ученых завили о мировой климатической катастрофе

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Международная группа ученых проанализировала массив данных, полученных за 40 лет всестороннего наблюдения за изменением климата по всему миру и объявила о "мировой климатической катастрофе". Под результатами работы, которая была опубликована в журнале BioScience, подписались более 11 000 ученых из 153 стран.

По их данным, уровень углекислого газа в атмосфере с 1979 года вырос на 20%, а уровни метана и закиси азота увеличились на 10%. Температура поверхности Земли увеличилась на 0,7 градусов, площадь арктического льда снизилась на около 40%. Также упал показатель кислотности океана и если ничего не изменится, то, по мнению ученых, через 40 лет количество морских животных значительно сократится из-за непригодности среды обитания.

Обнадеживающими факторами являются снижение мировых показателей рождаемости, замедление темпов утраты лесов в лесах Амазонии, увеличение потребления возобновляемой энергии, налог для загрязнителей воздуха.

Исследователи предложили изменения в экономической и демографической политике. Они предлагаются внедрить методы сбережения и эффективного использования энергии с целью уменьшения выбросов и сокращения поступлений метана, сажи и гидрофторуглеродов в атмосферу.

Ранее сообщалось , что ученые Германии бьют в набат: с лугов исчезло две трети насекомых.

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