Израиль получил последнюю часть архива Франца Кафки: фото

Представитель Национальной библиотеки Израиля держит в руках тетрадь с рисунками Франца Кафки (фото -EPA)

Национальная библиотека Израиля получила последнюю часть рукописей Франца Кафки, чешского писателя еврейского происхождения, который писал на немецком языке. Об этом сообщает Радио Свобода.

Библиотека получила три черновых варианта рассказа Кафки "Свадебные приготовления в деревне", тетрадь, в которой он практиковал иврит, сотни личных писем друзьям, дорожные журналы и рисунки. Часть из них не была опубликована.

Фото: EPA

Представители библиотеки 7 августа заявили, что рукописи будут оцифрованы до конца года, после чего станут доступны для общественности.

Фото: EPA

Произведения хранились у двух сестер. Они утверждали, что унаследовали архив от своей матери Эстер Гофф. Она работала секретарем у друга и биографа писателя - Макса Брода. Кафка завещал ему свои рукописи и поручил сжечь, но Брод этого не сделал.

Документы несколько десятилетий хранились в сейфе швейцарского банка. В 2008 году сестры начали судебный процесс, утверждая, что рукописи принадлежат им. Весной этого года швейцарский суд постановил, что архив должен быть передан Израилю.